سياسي / الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب



القاهرة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة اليوم للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد في مقر الجامعة العربية غدا.

ويعرض الرئيس الفلسطيني - خلال الاجتماع - على وزراء الخارجية العرب الموقف الفلسطيني حول خطة السلام الأمريكية وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

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19:42ت م

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