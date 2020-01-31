السعودية اليوم / جامعة القصيم تعلن مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على وظيفة "معيد"



بريدة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

أعلنت جامعة القصيم مُمثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن مواعيد عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على وظيفة "معيد" للنساء والرجال، وستبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 1441هـ ، وقد فتحت الجامعة باب التقديم أمام الراغبين في التقديم على هذه الوظائف من خلال موقع الجامعة الإلكتروني في المدة من 18 ربيع الثاني 1441هـ إلى 3 جمادى الأولى 1441هـ.

وأكدت وكالة الجامعة على جميع المتقدمين إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وأصل شهادة البكالوريوس "والماجستير إن وجدت" والسجل الأكاديمي لكل منهما، وأصل معادلة الشهادة "للشهادات من خارج المملكة فقط"، إضافة إلى نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، وإشعار التقديم على الوظيفة وذلك بطباعة ملخص الطلب عن طريق موقع الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد التركي أنه يجب على المتقدمين التحقق من انطباق شروط التقديم التي سبق تحديدها عند الإعلان عن الوظائف عليهم، علماً بأنه لن يتم السماح بدخول الاختبار إلا لمن تنطبق عليهم جميع هذه الشروط، مشيرًا إلى أن الشروط تحدد ألا يقل التقدير العام للمرحلة الجامعية عن جيدا جدا، ولا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم 28 عاماً للحاصل على البكالوريوس بحيث يكون تاريخ ميلاده بعد 1 /4/ 1413هـ ولا يتجاوز عمر المتقدم عن 32 عاماً للحاصل على الماجستير في نفس التخصص بحيث يكون تاريخ ميلاده بعد 1 /4/ 1409هـ.

وبيّن التركي أنه يجب أن يكون المتقدم قد حصل على درجة لا تقل عن 75 في اختبار القدرات العامة للجامعيين، كما يجب الحضور لمقر الاختبار قبل ساعة من بداية الاختبار لإتمام تدقيق البيانات، مؤكدًا أنه لن يسمح للمتقدمين بالدخول بعد بداية الاختبار، كما لن يتم إجراء اختبار بديل لمن يتغيب أو يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد، ولن يسمح بالخروج من قاعة الاختبار إلا بعد مضي نصف ساعة من بداية الاختبار، وفي حالة وجود استفسارات لدى المتقدمين يمكنهم التواصل مع وحدة شؤون المعيدين والمحاضرين.

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19:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.