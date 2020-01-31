السعودية اليوم / استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها جنوب قطاع غزة



خان يونس 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

استشهد اليوم طفل فلسطيني من محافظة خان يونس متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في المسيرات الأسبوعية السلمية .

وأعلنت مصادر طبية في غزة عن استشهاد الطفل علاء هاني العباسي متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل عدة شهور خلال مشاركته في المسيرات الأسبوعية السلمية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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18:45ت م

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