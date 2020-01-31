

الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

يدشن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الاثنين القادم مبادرة "تجربتي", وذلك على مسرح الكلية التقنية بالرياض.

وأوضح مدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع أن مبادرة "تجربتي" أطلقتها المؤسسة من أجل استضافة الرواد من القيادات والنماذج المجتمعية التي أثرت المكوّن الاجتماعي والإداري والعلمي والثقافي من خلال استعراض تجاربهم وعرض سيرهم الذاتية في حوار مسرحي مفتوح بين الضيف والنخبة من المتدربين والمتدربات.

وأشار إلى أنه تدشين هذه المبادرة الإثرائية تحت رعاية معالي المحافظ الذي سيكون الشخصية المحورية في الأمسية الأولى وضيفاً على مسرح المؤسسة.

كما سيتخلل التدشين الرسمي للمبادرة عرضاً مرئياً لسيرة الضيف الذاتية، وسلسلة حوارات في المسارات الحياتية والعلمية والإدارية، والاستماع للمداخلات وأسئلة الجمهور.

// انتهى //

18:09ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التدريب التقني يطلق مبادرة "تجربتي" الاثنين القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.