السعودية اليوم / المرصد السوري لحقوق الإنسان: 425 شخصاً حصيلة القتلى جراء المعارك في إدلب وحلب



لندن 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى جراء المعارك العنيفة بين قوات نظام الأسد وقوات المعارضة بلغت 425 شخصا خلال الأيام الستة الماضية.

وأفاد المرصد في بيان اليوم أن 205 عناصر من قوات نظام الأسد لقوا حتفهم جراء المعارك الدائرة في محيطي حلب وإدلب، فيما قتل 220 عنصرا من قوات المعارضة خلال المدة نفسها.

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17:35ت م

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