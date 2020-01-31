شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الضباب على طريق الخفجي - الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نبهت "أمن الطرق" مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية وتحديداً (طريق الخفجي - الدمام )أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه نظراً لوجود ضباب يحد من مدى الرؤية في بعض المواقع.

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