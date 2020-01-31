السعودية | “مسام” ينتزع 1,616 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020م

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “مسام” ينتزع 1,616 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020م والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:43 مساءً, 31 يناير 2020 م المناطق - وكالات تمكن مشروع “مسام” لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2020م، من انتزاع 6 ألغام مضادة للأفراد و402 لغم مضاد للدبابات و11 عبوة ناسفة و1,197 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,616 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الرابع لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 125,902 لغم زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

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