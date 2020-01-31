السعودية | السعودية.. هذه قصة مسجد "الكوع" الأثري

شكرا لقرائتكم السعودية.. هذه قصة مسجد "الكوع" الأثري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هذه قصة مسجد تاريخي بُني من الصخور بين حزمة من البساتين الوافرة، والواقعة في المثناه الغربية أسفل جبل أبي زبيدة التاريخية في مدينة الطائف غرب السعودية.

ويعتبر مسجد الكوع من المساجد الأثرية القديمة التي يعود تاريخها إلى أواخر العهد العثماني في الحجاز.

وقال المتخصص في السياحة والتراث، وليد العبيدي، لـ"العربية.نت": "المسجد سمي بهذا الاسم نسبة إلى مكان يعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عنده أو بجواره عند قدومه إلى الطائف أول مرة، ولهذا السبب أيضاً يطلق على هذا المسجد (مسجد الموقف)، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذا المكان أو اتكأ عليه بعد دخوله الطائف فسمي بمسجد الكوع".

وأضاف العبيدي: "بُني المسجد على شكل مربع يخلو تماماً من الزخرفة، بطول 8 أمتار، وعرض 7 أمتار، وبارتفاع 3 أمتار، وفي آخره ساحة مكشوفة يبلغ طولها 7 أمتار وعرضها 4 أمتار، وللمسجد محراب صغير بجانبه نافذة صغيرة مربعة الشكل، وتبرز على أحد جدرانه نافذتان مستطيلتان، ويرتكز سقف المسجد على دعامة مربعة طول ضلعها 80 سنتيمتراً وارتفاعها 3 أمتار، وهو ارتفاع سقف المسجد عن أرضيته، ويقع مدخل المسجد في الجهة الشرقية ويحيط به سور صغير يتكون من 4 مداميك يبلغ ارتفاعها مترا واحدا، وطلي هذا المسجد مؤخراً باللون الأبيض".