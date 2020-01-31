“المواصفات والمقاييس” توضح هل السعر الأعلى يعني بالضرورة جودة المنتج؟

طرحت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة تساؤلاً عن مدى صحة المفهوم السائد عبر التاريخ وحتى الآن بأن العلاقة بين السعر والجودة طردية؛ فكلما كان السعر مرتفعاً أصبح مؤشراً عند الكثيرين لجودة المنتج. وقالت الهيئة في مقطع صوتي من سلسلة “بودكاست بالملي” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، إنه لا أحد يستطيع نفي فرضية العلاقة بين الجودة والأسعار على العموم، وذلك باعتبار أن تطبيق أسس الجودة ومواصفاتها يتطلب مقاييس محددة لشراء المواد الخام وغير ذلك، ما ينعكس مباشرة على ارتفاع قيمة المنتج النهائي.

وأضافت أنه ليس بالضرورة أن السعر الأعلى يعني الجودة الأعلى على الدوام، ففي أحيان كثيرة تسهم تكاليف الاستيراد والشحن والنقل في زيادة السعر، ولا علاقة للجودة بالأمر، فقد يكون السبب وراء منتج عال أن المدينة التي صنع فيها تقع على بعد آلاف الكيلومترات من السوق التي يعرض بها، وذلك بخلاف منتج آخر أجود وأرخص صنع خلف معرض البيع مباشرة.