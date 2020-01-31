صورة نادرة لأول تشكيل لمجلس الوزراء قبل أكثر من 60 عاماً

نشر حساب “الملك سعود” على “تويتر”، صورة نادرة تُظهر أول تشكيل لمجلس الوزراء السعودي قبل أكثر من 60 عاماً. وتُظهر الصورة التي يعود تاريخها إلى منتصف عام 1954م الملك سعود -رحمه الله- والوزراء من حوله والسكرتارية

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