شاهد: منحوتات عالمية لتتزين شوارع الرياض

تستعد وزارة الثقافة ، لنصب نحو 20 تمثالا تم نحتها على أيدي فنانين عالميين في مجال فن النحت، في شوارع وساحات الرياض، التي اختتمت حديثا نسخة ثانية من ملتقى عالمي للنحاتين مع تحول البلاد لوجهة عالمية للثقافة والفنون.
وأنهى 20 نحاتا عالميا، يوم الخميس، أعمالهم في تطويع صخور كبيرة من الرخام الأبيض وتحويلها إلى تماثيل وقطع فنية ضمن الملتقى الذي نظمته وزارة الثقافة حديثة النشأة للعام الثاني على التوالي، وامتد لنحو 20 يوما في الحي الدبلوماسي في الرياض. وتتنوع التماثيل التي نحتها الفنانون المشاركون في الملتقى من حيث الشكل الخارجي، والفكرة التي يريد النحات إيصالها للجمهور عبر التمثال المنحوت، فيما تقول الفنانة الأمريكية المشاركة في الملتقى، كارول ترنر، إن ”المهتمين بهذا النوع من الفن يستطيعون تفسير اللوحات من زوايا عدة“.
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