صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من 4 وافدين من الجنسية البنجلاديشية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة كيابل وقواطع نحاسية ومواد كهربائية ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (36) جريمة بأحياء متفرقة بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-القبض على 4 بنجلاديشيين قاموا بسرقة مواد كهربائية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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