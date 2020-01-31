السعودية اليوم / اختتام أعمال تشذيب وتقليم الورد وأشجار الفواكه بالطائف



الطائف 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

اختتمت اليوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف جولاتها الميدانية لأعمال عملية تشذيب وتقليم شجيرات الورد وأشجار الفواكه التي استهدفت عموم المزارعين في محافظة الطائف.

وزار مرشدون زراعيون في مكتب الوزارة بالطائف ومنذ منتصف نوفمبر المنصرم العديد من المزارع في ضواحي محافظة الطائف، وأطلعوا المزارعين في تطبيق عملي على أهمية تقليم شجيرات الورد وأشجار الفواكه ومواعيده وطرقه.

وتضمنت الجولات والزيارات الميدانية في مراكز محافظة الطائف الوقوف على عمليات التقليم لشجيرات الورد في الشفا، والهدا والمخاضة، والغديرين، ووادي محرم، وبلاد طويرق ووادي البني حيث يساعد التقليم على إزالة الفروع والأغصان التالفة والميتة والتخلص من الفروع الضعيفة، فيما يسهم في تقويتها وتجديدها وبالتالي يعمل على تحسين المظهر الجمالي للشجرة، وسرعة النمو، وتهوية الشجرة ودخول كميات كافية من ضوء الشمس في داخل الشجرة.

يذكر أن جميع العمليات الزراعية تعقب مدة توقف الري عن الأشجار في المدة من منتصف نوفمبر حتى أواخر يناير وتشمل " الري والتسميد والتقليم وتنظيف الأحواض وترتيبها وإزالتها من الحشائش"، وتتم قبل دخول فصل الربيع.

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15:55ت م

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