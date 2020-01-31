شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» يحذر من السفر إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

طالب المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحته المواطنيين بالتريث في السفر إلى الصين وألا يكون السفر إلا في حالات الضرورة القصوى ،خوفا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

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