شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 500 حقيبة شتوية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية ديامر بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.