“التجارة” تُشهر بمواطن تستر على مقيم سوري بمجال المقاولات في الرياض

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الخميس)، بمواطن ووافد من الجنسية السورية؛ لإدانتهما في واقعة تستر تجاري بمجال المقاولات بالرياض. وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، حكماً بفرض غرامة مالية 100 ألف ريال مع إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وكذلك شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط.
وتضمن الحكم الصادر استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وإبعاد المتستر عليه من المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، مع نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
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