سحب صلاحيات 100 مراقب في أسواق جدة .. والكشف عن مبلغ “ضخم” لإجمالي مخالفات المحلات سنويا

أعلنت أمانة محافظة جدة سحب صلاحية 100 مراقب ومفتش من فرض العقوبات المباشرة على المنشآت التجارية المخالفة من خلال برنامج “إجاده” الذي سيطبق مطلع الأسبوع القادم في جدة من بلديتي ذهبان وجدة الجديدة كمرحلة أولى، إذ يكتفي المراقب والمفتش بتدوين الملاحظة. وقال وكيل الأمين للخدمات المهندس عايض الزهراني إن مخالفات المحلات تصل إلى 500 مليون ريال سنوياً.

وأوضح مستشار الأمين والمشرف العام على برنامج “إجادة” الدكتور حسام جستنية في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الخميس) في مقر الأمانة أنه يجري حالياً تدريب المفتشين والمراقبين على البرنامج، الذي يحفظ حقوق الطرفين، من خلال آلية تمنع التلاعب. وأضاف: يجوز لصاحب المنشأة المسجل عليها مخالفة الاعتراض خلال 5 أيام، ويتم تقييمها من فريق محايد وفقاً لمعايير المخالفات المعتمدة، كما جرى تصنيف المخالفات إلى ثلاث فئات يتم التعامل معها بطرق مختلفة.