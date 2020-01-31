91 % منهم مواطنون.. “العمل”: نحو 200 ألف شخص تطوعوا خلال العام الماضي

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كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تحقيق زيادة كبيرة في عدد المتطوعين خلال العام الماضي 2019، حيث بلغ العدد الفعلي للمتطوعين أكثر من 192.4 ألف متطوع، في حين كان المستهدف 120 ألف متطوع، مبيناً أن 91% من المتطوعين مواطنون.
وقال نائب وزير العمل لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، إن المستهدف في عدد الفرص التطوعية أكثر من 48 ألف فرصة تطوعية وأن ما تحقق تجاوز 300 ألف فرصة، 67% منها في مجال التطوع العام، و21% للتطوع المهاري، و12% للتطوع الاحترافي، فيما بلغت الساعات التطوعية أكثر من 18.7 مليون ساعة.
وأبان الغانمي أن منطقة مكة المكرمة جاءت بأعلى نسبة من المتطوعين، تليها المدينة المنورة، ثم الرياض، مضيفاً أن التجربة التطوعية تركت أثراً إيجابياً على 97% من المتطوعين..، وأبدى 98% منهم الرغبة في تكرار تجربة العمل التطوعي، واستعدادهم لتحفيز الآخرين لخوض التجربة.
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