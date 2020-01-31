117 رمز تعبيري (إيموجي) جديد في طريقها لأجهزة المستخدمين

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كشف مجمع اليونيكود المسؤول عن تنسيق وإخراج الرموز التعبيرية على مستوى عالمي ومناسب لكافة الثقافات عن 117 رمز تعبيري جديد (إيموجي) خاص بالعام الجاري 2020.

حيث تشمل هذه التشكيلة الجديدة محموعة واسعة من الرموز التعبيرية ستضفي بكل تأكيد جواً من المرح أثناء التواصل بين الأصدقاء الذين اعتاد أغلبيتهم على استخدام الرموز التعبيرية أثناء التواصل للإشارة لموضوع معين دون التوضيح بالحديث.

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من ضمن الرموز الجديدة وجه مبتسم بدمعة واحدة ويد إشارة الوعيد كما هنا أن الرموز المتعلقة بالجنس البشري تتوفر بتدرجات البشرة والتي منها رمز الطرحة والبدلة الرسمية التي يمكن اختيار أي لون بشرة لمرتديها حسب رغبة المستخدم.

فيما أضافت المجموعة الجديدة رموز تعبيرية تشير لعملية إرضاع الطفل..؛ من الرموز المثيرة للإنتباه رمز النينجا والقلب والرئية الطبيعتين؛ ولم يخلو الأمر من توفير تعبيرات مصورة ودلالات لأنواع الجنس المختلفة حسب تصنيف المجمع المتوافق مع ثقافات دول متفرقة من العالم.

لكن من غير الواضح حتى اللحظة متى ستصل هذه التعبيرات الجديدة لجمهور المستخدمين؛ لكن في طبيعة الحال في حال وصولها لن تكون مشابهة تماماً لما هي عليه الأمثلة الموضحة في الفيديو أداناه:



