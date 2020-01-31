إيرادات مايكروسوفت تستمر بالنمو رغم تراجع مداخيل إكس بوكس

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أعلنت شركة مايكروسوفت عن نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 2020 والذي انتهي بنهاية ديسمبر الماضي، وبنمو كبير بالإيرادات.

وقد استطاعت مايكروسوفت تحقيق إيرادات وصلت 36.9 مليار دولار في الربع الثاني وبزيادة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي، وساهمت هذه الإيرادات بتحقيق دخل تشغيلي للشركة بقيمة 13.9 مليار دولار وبزيادة وصلت 35% عن الربع الثاني السابق، فيما جاء صافي الدخل بنحو 11.6 مليار دولار وبنمو وصل 38% مقارنة مع الربع المالي الثاني من 2019.

ساهمت الخدمات السحابية الذكية من مايكروسوفت بتحقيق 11.9 مليار دولار من الدخل وبزيادة وصلت 27% عن الربع المالي السابق.

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فيما تمكنت خدمات الأعمال من جني نحو 11.8 مليار دولار وبنمو وصل 17% عن الربع المالي الثاني في 2019؛ تأتي هذه القيمة مقسمة على خدمات أوفيس ومنتجاتها والتي شهدت تواجد 37.2 مليون مشترك، شبكة لينكدإن التي ارتفعت إيراداتها بنحو 24%، بالإضافة إلى خدمات وتطبيقات Dynamics 365.

أما خدمات ومنتجات الحاسوب من أجهزة وتطبيقات، فقد تمكنت من توفير نحو 13.2 مليار دولار للشركة بنمو وصل 2% فقط.

ويأتي تراجع إيرادات خدمات ومنتجات الحاسوب بسبب تراجع مداخيل قسم إكس بوكس بنحو 11% مقارنة مع الربع الثاني في 2019.

على كل، يُعد هذا الربع من أفضل الفترات المالية للشركة مؤخرًا بنمو في جميع الأقسام عدا قسم إكس بوكس.

