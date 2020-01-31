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أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس الخميس، ما هي خدمات المدفوعات المسموح بتقديمها.

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وقالت ساما، في بيان لها، إن خدمات المدفوعات المسموح بتقديمها تعني تنفيذ عمليات الدفع بما في ذلك تحويل الأموال إلى حساب مدفوعات لدى مقدم خدمات المدفوعات أو لدى مقدم خدمات مدفوعات آخر، أو تغطية الأموال بواسطة طرق الائتمان..، وذلك من خلال ما يلي:

تنفيذ الحوالات الدائنة

تنفيذ عمليات الحسم المباشر

تنفيذ عمليات الدفع بموجب أدوات المدفوعات

إصدار أدوات الدفع

إصدار المحفظة الإلكترونية

قبول عمليات الدفع

تحويل الأموال

تحويل الأموال

خدمات إيداع أو سحب النقود من حساب المدفوعات وتشغيل حساب المدفوعات

خدمات إصدار أوامر الدفع

خدمات معلومات الحسابات



