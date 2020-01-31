حذر المرور السعودي من عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، مشيرًا إلى توقيع الغرامة بحق المخالفين.
وبيَّن المرور –عبر إنفوجراف نشرته على حسابه بتويتر- أن عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، يعد مخالفة مرورية، موضحًا أن قيمة غرامة تلك المخالفة بين 300 و500 ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور دعت، أمس الخميس، أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر، إلى مراجعة إدارات المرور خلال مدة أقصاها 3 أشهر لمعالجة أوضاع مركباتهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر المرور ينبه إلى مخالفة غرامتها بين 300 و500 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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