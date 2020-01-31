المرور ينبه إلى مخالفة غرامتها بين 300 و500 ريال

حذر المرور السعودي من عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، مشيرًا إلى توقيع الغرامة بحق المخالفين.

وبيَّن المرور –عبر إنفوجراف نشرته على حسابه بتويتر- أن عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، يعد مخالفة مرورية، موضحًا أن قيمة غرامة تلك المخالفة بين 300 و500 ريال.

وكانت الإدارة العامة للمرور دعت، أمس الخميس، أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر، إلى مراجعة إدارات المرور خلال مدة أقصاها 3 أشهر لمعالجة أوضاع مركباتهم.

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