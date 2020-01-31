بالفيديو.. الحصيني يعلن موعد ومدة وخريطة «الموجة الباردة» المرتقبة

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدء موجة أصلها قطبي من مساء غد السبت، مشيرًا إلى أن مدتها ستكون قصيرة؛ تستغرق يومين.

وقال الحصيني -خلال استضافته في برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»- إنه بدايةً من اليوم الجمعة وغد السبت، سيكون ارتفاع في درجات الحرارة، لكن مع نهاية مساء السبت من المتوقع دخول موجة برد أصلها قطبي.

وأضاف الحصيني أن تلك الموجة هي السادسة التي تتعرض لها مناطق المملكة منذ دخول الشتاء، مشيرًا إلى أن هذه الموجة تشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم، ثم تصبح على مدينة الرياض مع دوام يوم الأحد القادم، ناصحًا الأسر بالاهتمام بملابس أبنائهم الطلبة والطالبات.

وأوضح الحصيني أن مدة هذه الموجة الباردة تبلغ يومين تقريبًا، وستصل درجة الحرارة بالرياض إلى 7 درجات مئوية، مضيفًا أنه مُتوقَّعٌ انكسار الموجة ثم رجوع موجة باردة أخرى بعد ذلك، قائلًا: «هذا طبيعي؛ لأننا نعيش في النجم الثاني من نجوم موسم الشبط، الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي». وحول فرصة هطول أمطار على الرياض، قال الحصيني، إن هناك احتمال أمطار غدًا السبت على العاصمة الرياض بنسبة 10%.

وأضاف الحصيني: «إننا نعيش حاليًّا في الثلث الأخير من موسم الشتاء، وإن الموجات الباردة تعتبر اعتيادية، وكل ما هنالك أن الناس يهملون أنفسهم وأولادهم فيما يخص الملابس، فالبرد مؤذٍ كثيرًا، ومن الطبيعي أن يتأذى الناس من درجة حرارة تصل إلى 3 أو 4 مئوية داخل مدينة مثل الرياض، ناصحًا بارتداء الملابس المناسبة للشتاء، قائلًا «أن تحتر خيرٌ من أن تبرد».

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