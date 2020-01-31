الجبير يبحث مع السفير الأمريكي لدي المملكة العلاقات الثنائية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء «عادل بن أحمد الجبير»، في مكتبه بالوزارة الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة «جوني أبي زيد».
وجرى خلال الاستقبال؛ بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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