وزارة البيئة تحذر من غزو الجراد الصحراوي: مجهول التوقيت والمسارات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها حققت رقمًا قياسيًّا في مكافحة الجراد الصحراوي؛ حيث طهرت 85% من مجاميع الحوريات في الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، مشيرةً إلى غزو غير متوقع للجراد من دول الجوار.
وبينت البيئة –عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بتويتر- أن التوقعات تشير إلى غزو غير متوقع من دول الجوار وفي وجهات مختلفة عن المسارات المألوفة، وفي فترات طويلة المدى، كما يتوقع استمرار الغزو لفترات طويلة؛ وذلك لانتشار الأسراب في مجال واسع جدًّا ووجودها في نطاق خارج فترة المواسم».
وأضافت وزارة البيئة، أن حالة الجراد في البلدان المجاورة كالتالي: أولًا- تفاقم في الإصابة بشكل كبير جدًّا في دول جنوب شرق إفريقيا واليمن. ثانيًا- التهديد غير المسبوق منذ 25 سنة لا يزال عالي المستوى على المحاصيل والأمن الغذائي. ثالثًا- بدأت أجيال أخرى من الجراد تتكون من جراء التكاثر المستمر هناك. رابعًا- تهديد عالي المستوى على مناطق التكاثر بالمملكة.
وأشارت البيئة إلى أن مكان المكافحة تضمن العاصمة المقدسة والليث والقنفذة (مكة المكرمة)، وقلوة والمخواة (الباحة)، وسعيدة الصوالحة والحريضة (عسير)، وبيش والشقيق (جازان)، وحبونا (نجران).
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