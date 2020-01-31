توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية).
كما توقعت الهيئة تكوُّن غيوم جزئية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان). كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة .
وأشارت الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: رياح متربة وغيوم جزئية على عدد من المناطق.. الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.