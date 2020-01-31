كراني يتوقع زائرًا قطبيًّا جديدًا على عدة مناطق.. ويحدد موعده

أوضح خبير الأرصاد حسن كراني، توقعاته لحالة الطقس لما بعد دفء اليوم الجمعة الذي تشهده بعض المناطق، مشيرًا إلى قدوم زائر قطبي آخر بدءًا من الجمعة القادمة.

وقال كراني، عبر حسابه بتويتر: «إننا سنعيش -بعد دفء اليوم الجمعة- عملية مد وجزر حراريين حتى 6 فبراير القادم. أما يوم الجمعة 7 فبرابر، فسيقترب الزائر القطبي من الأجواء».

وأضاف كراني أنه في السبت (8 فبراير) يغطي الزائر القطبي، الشمالية الغربية، ثم يغطي أجواء الشمال تدريجيًّا. أما في الاثنين (10 فبراير) فيتحرك تحركًا متسارعًا ويغطي الوسطى، والغربية، والشرقية، حتى جنوب العاصمة الرياض، ويوم الأربعاء (12 فبراير) يغطي الزائر القطبي الجزيرة العربية.

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وكان كراني توقع حالة من الدفء اليوم الجمعة، قائلًا عبر حسابه بتويتر: «انعموا بجمعة دافئة»،

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