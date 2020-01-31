السعودية تدعم تحالف الأمم المتحدة للحضارات بمليون دولار

سلّم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة «السفير عبدالله بن يحيى المعلمي»، شيكًا بمبلغ مليون دولار أمريكي للممثل السامي لبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات «ميغيل أنخيل موراتينوس»؛ دعمًا من المملكة لخطة عمل وأنشطة البرنامج.

جاء ذلك خلال لقاء المعلمي بـ«موراتينوس» الخميس بمقر الأمم المتحدة.

نقل السفير المعلمي في بداية اللقاء تحيات الأمير «فيصل بن فرحان بن عبدالله» وزير الخارجية، مؤكدًا تقدير المملكة للدور الهام الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح.

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من جانبه أثنى الممثل السامي، على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في نشر رسالة السلام والمحبة ودعوتها للتعايش ونبذ الكراهية والعنف، خاصة في ظل ما تشهده المملكة اليوم من نهضة اجتماعية كبيرة تعكس الإسلام الوسطي وما يمثله من سماحة واعتدال واحترام لجميع الأديان والثقافات.

ويأتي الدعم الذي قدمته المملكة اليوم لتحالف الحضارات، جزءًا من ٣ ملايين دولار تعهدت السعودية بتقديمها دعمًا لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

حضر تسليم مبلغ الدعم رئيس القسم المعني بشؤون المنظمات الدولية فيصل بن ناصر الحقباني، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومديرة مكتب الممثل السامي لتحالف الحضارات نهال سعد.