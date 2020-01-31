سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن سحب رعدية ممطرة وغيوم جزئية على بعض المناطق الجمعة، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وعبر موقعها الرسمي، توقعت الهيئة «نشاطًا في الرياح السطحية، تكون مثيرة للأتربة والغبار، وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية).

ولفتت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان)، مشيرة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، والموج من متوسط إلى مائج .

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء

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الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة:

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