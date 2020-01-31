السعودية اليوم / تعليم نجران ينظم دورة تأسيسية لمعلمي فصول الموهوبين



نجران 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الموهوبين، أمس دورة تأسيسية لمعلمي فصول الموهوبين، وذلك بثانوية نجران.

واشتمل البرنامج على مقدمة في رعاية الموهوبين ونظريات تربية الموهوبين، ومهارات التفكير واستراتيجيات تدريس الموهوبين. إلى جانب تطبيقات المهارات التقنية وتصميم الوحدات الإثرائية والمشاغل العلمية.

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13:44ت م

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