السعودية اليوم / الصحة العالمية تبرم اتفاقية إيطالية لتحسين رعاية الأطفال في ليبيا



طرابلس 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

أبرمت منظمة الصحة العالمية، اتفاقية مع مستشفى بامبينوجيسو للأطفال في روما لدعم العناصر الطبية في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنظمة اليوم أن اتفاقية تحسين رعاية الأطفال في ليبيا تهدف إلى بناء قدرات الموظفين الطبيين والممرضين في مستشفيين لطب الأطفال في بنغازي وطرابلس.

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13:03ت م

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