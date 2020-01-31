شكرا لقرائتكم خبر عن منصور الغامدي إلى المرتبة الثانية عشرة بمكتب وزير الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

«أبو نبيل» ثمن لمعالي الوزير الأستاذ تركي الشبانة ثقته، آملاً أن يكون عند حسن الظن في أداء مهامه لخدمة الوطن. و ”الخليج 365” تتقدم بالتهنئة للزميل الغامدي وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق .

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