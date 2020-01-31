السعودية | بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. مناورات تدريبية سعودية –مصرية لمكافحة التهديدات البحرية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- أعلنت وزارة الدفاع اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “مرجان 16 ” والذي يجمع بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها المصرية أمس الخميس . ونشرت الوزارة فيديو يكشف جانب كبير من التدريبات البحرية المختلفة التي تؤكد الإستعداد الدائم لمواجهة أي خطر . وكشف العميد البحري الركن محمد بن رشود القرني قائد تمارين مرجان 16 بالقوات البحرية الملكية السعودية أن التدريبات شملت مكافحة التهديدات البحرية والرماية بالزخيرة الحية على الأهداف ومكافحة تسلل الهاربين والمهددين للمشروعات الإقتصادية للدولتين وصولاً إلى درجة من الإحترافية . Advertisements مشغل الفيديو

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