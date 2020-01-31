مواطن: منشأة بها 4 وافدين فقط والرسوم 9 آلاف لكل منهم.. ما السبب؟ “العمل” تُوضح

فوجئ مواطن لديه منشأة يعمل بها 4 عمال وافدين فقط، بأنه عند تجديد رخصة العمل اتضح أن كل عامل يُسدد عنه 9 آلاف ريال، دون إعفاء كما هو متعارف عليه لهذا العدد من العمال.

وتوجّه المواطن بالسؤال عن السبب لوزارة العمل، حيث رد عليه حساب خدمة العملاء بأنه “لا يوجد إعفاء من المقابل المالي للمنشآت التي تم فتح ملف المنشأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد تاريخ 25-8-1440هـ”.