تفاصيل مثيرة عن الاستعدادات الأمريكية لقتل حسن نصر الله

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كشف محللون سياسيون وخبراء عن توقعاتهم بأن يكون الهدف القادم للولايات المتحدة الأمريكية عقب استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد في العراق، هو الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وأفادت أنباء، أمس الخميس، بأن مدير عام أمن ‎لبنان، اللواء عباس إبراهيم، أصبح على علم بالاستعدادات الأخيرة لقتل حسن نصر الله؛ حيث تحدثت معه جهة قوية مؤكدة بأنه: ” إذا استهدف حزب الله ” عصفور من أصل أمريكي ” سنقوم بقتل ‎نصر الله وبشكل فوري ونحن نراقب كل حركة له “.

ولجأ الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني، عقب مقتل سليماني، إلى تهديد ترامب شخصياً، مثل سليماني، وهو ما يرى فيه المحللون مبرراً ليكون نصر الله هدفاً مقبلاً للرئيس الأمريكي لاغتياله قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة..، باعتباره شخصية خطيرةً على الأمريكيين والسلم العالمي.

