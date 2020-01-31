المطلق: مخالفات المرور «معصية وسفه»

︎ : . اعتبر الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أن تجاوز الأنظمة مثل نظام المرور يُعد «معصية وسفه».

وقال «المطلق»: «تطبيق الأنظمة بنية طاعة ولي الأمر عبادة، مثل احترام إشارة المرور، والالتزام بحدود السرعة التي يعاقبُ مخالفَها نظامُ ساهر».

وأضاف: «وتجاوز هذه الأنظمة معصيةٌ وسَفَهٌ؛ لما فيه من احتمال الضرر وإفساد المال الذي وصف الله من أضاعه بالسَّفه، قال تعالى: {ولا تُؤتُوا السُّفهاءَ أموالكم}».





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