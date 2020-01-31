تركي آل الشيخ: جايك يا الرياض قريبًا إن شاء الله

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أمس الخميس، عن قرب عودته إلى العاصمة الرياض بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. الحمد لله.. الحمد لله.. جايك يا الرياض قريب إن شاء الله ” .
وكان ” آل الشيخ ” قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian – weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية، بحسب وسائل إعلام.
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