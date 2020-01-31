شاهد.. سائقة مثالية تُفاجأ باستيقافها لتقديم مكافأة لها

︎ : . نالت سائقة مثالية في جازان، مكافأة مالية من فريق حملة 80، نظير قيادتها المثالية. وجاء ذلك ضمن بعد متابعتها السرية لاختبار قيادتها، إذ اجتازت كل نقاط الاستحقاق بنجاح. Advertisements وفوجئت السائقة باستيقاف المرور السري لها، وتقديم مكافأة مادية لها وشهادة شكر من مدير إدارة المرور. كما تم ترشيحها لمرحلة السحب النهائي على السيارات المقدمة من الراعي الرسمي للحملة (كيا الجبر).





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