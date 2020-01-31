شاهد.. موقف أبوي من الأمير سلطان بن سلمان وأمير جازان تجاه أحد الأطفال المعاقين

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أبدى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان، سلوكاً وصف بالأبوي تجاه أحد الأطفال ذوي الإعاقة، عندما ردد معه تلاوة سورة الإخلاص، ثم وقف وقبل رأس الطفل.

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وأظهر مقطع فيديو نشره الفنان فايز المالكي، الأمير سلطان هو يتجاذب أطراف الحديث مع الطفل المعاق، ويردد معه سورة الإخلاص، فيما قام أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بتقبيل رأس الطفل.

وقد نال تصرف الأمير سلطان والأمير محمد بن ناصر استحسان وإعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا ما قاما به بالسلوك الأبوي.

وكان الأمير محمد بن ناصر رعى أمس الأربعاء حفل توزيع جوائز الدورة 24 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة، والذي استضافه فرع جمعية رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان..، بحضور الأمير سلطان بن سلمان.