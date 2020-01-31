انطلاق مبادرة «مستقبل الاستثمار 2020» بالرياض أكتوبر المقبل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة «مستقبل الاستثمار 2020» بالرياض، خلال الفترة من 28ـ 29 أكتوبر المقبل.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أوضح صندوق الاستثمارات العامة، أن النسخة الرابعة من مبادرة «مستقبل الاستثمار 2020»، تهدف إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية.

وفي سياق ذي صلة، دشنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، اليوم الخميس، المنصة الوطنية الجديدة «جدير»، التي تستهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، كما تم تقديم الاستشارات اللازمة لراغبي التسجيل في المنصة من المنشآت والمستثمرين ورواد الأعمال.

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جاء ذلك خلال مشاركة «سابك» في ملتقى «بيبان الرياض» الذي افتتحه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس إدارة «سابك»، الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع، والذي يُقام خلال الفترة من 29 يناير - 1 فبراير 2020م، في واجهة الرياض.

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