السعودية اليوم / اليابان تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى الصين



طوكيو 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

حثت اليابان اليوم مواطنيها على عدم السفر غير الضروري إلى الصين ، مما رفع نصائح السفر للبلاد.

ودعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليابانيين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الصين، وذلك بعد أن نصحت الحكومة اليابانية بالفعل بعدم السفر إلى مقاطعة هوبى الصينية مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما قررت اليابان منع الذين تأكد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد من دخول البلاد.

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10:28ت م

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