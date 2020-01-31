شكرا لقرائتكم صور.. أسرّة تالفة وممزقة بمستشفى أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-31 قد تتسبب في نقل العدوى متابعات الخليج 365 - أحد رفيدة شكا عدد من المراجعين والمرضى بمستشفى أحد رفيدة من وجود أسرّة ممزقة وتالفة داخل المستشفى. Advertisements وأظهرت مجموعة من الصور عددًا من الأسرّة التالفة والممزقة بمستشفى أحد رفيدة العام والتي قد تشكل كارثة صحية وقد تتسبب في نقل العدوى بين المرضى الذين يتم تنويمهم على هذه الأسرّة التالفة والممزقة. وناشد المراجعون والمرضى عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية ومن وزارة الصحة دعم المستشفى بأسرّة ومستلزمات حديثة لخدمة المرضى والمراجعين. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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