الموافقة على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني

أعلن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ موافقة المجلس على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني، مبينًا أن التعليم الإلكتروني يعد من النماذج المهمة في تنمية القدرات البشرية، وتطوير مخرجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وقدّم الوزير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- على دعمهما للتعليم الإلكتروني أسوة بالتعليم العام والجامعي، وتمكين المركز من أداء دوره في حوكمة وإدارة وتنظيم عمليات التعليم الإلكتروني في المملكة.

جاءت تصريحات الوزير عقب ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يعد باكورة للتدشين الحقيقي للمركز، معربًا عن أمله في أن يسهم المركز في تيسير وتسهيل خدمة أبنائنا وبناتنا الراغبين في الالتحاق بالتعليم الإلكتروني، ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم؛ ليكونوا مؤهلين أكثر لسوق عمل متطور ومتغير.

من جانبه استعرض مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبدالله بن محمد الوليدي التوجه المستقبلي للمركز، ممثلًا في حوكمة برامج التعليم الإلكتروني، والتكامل في منصّات التعليم الإلكتروني، والابتكار في التحول الرقمي في التعليم.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. وزير التعليم يوضح خطًا استراتيجيًّا بـ«الثانويات» ويحدد موعد التصحيح

وزير التعليم يفتتح مؤتمر الهوية الوطنية.. الأحد القادم