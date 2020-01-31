الأحوال المدنية المتنقلة تزور 148 موقعًا في مدن المملكة لخدمة المستفيدين

نفذت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بنوعيها، الحقائب والعربات، 148 زيارة لقطاعات حكومية وخاصة وجهات تعليمية في عدد من المحافظات والمراكز، محققة أرقامًا مميزة على مستوى الخدمات المتنقلة المقدمة للمستفيدين في مدن ومحافظات المملكة، وذلك خلال شهر جمادى الأولى من العام الهجري الحالي 1441هـ.

وقدمت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت»، بحسب «واس».

يُذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية؛ حيث تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة من خلال اختصار الوقت وتقليل الجهد على المواطنين، الذين تحد بعض الظروف من تمكنهم من إنجاز الإجراءات الخاصة بهم.