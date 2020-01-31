تدشين أولى مراحل قسم العناية المركزة بمستشفى المدينة للنساء والولادة

دشَّن مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي، المرحلة الأولى من توسعة وتطوير العناية المركزة للأطفال بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال. ويبلغ إجمالي الأسرّة بالمشروع ثلاثين سرير عناية مركزة أطفال، تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، التي تبلغ ثمانية عشر سريرًا مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة.

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