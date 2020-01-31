بالصور.. الرئيس اليمني: دور التحالف ليس مجرد داعم فحسب بل شريكًا حقيقيًّا

زار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الْيَوْم الخميس، رفقة نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، مركز قيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع السعودية بالرياض؛ حيث كان في استقباله قائد القوات المشتركة الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود.

وعقد هادي، وفريق العمل المرافق له مع قائد القوات المشتركة والقادة المختصين اجتماعًا مهمًا تضمن الوقوف على سير الموقف العام والاطلاع على مختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات في محافظات (مأرب والجوف وصنعاء)، عبر تواصل تليفزيوني وعملياتي مباشر بالقيادات الميدانية هناك.

وخلال الزيارة استمع هادي إلى شرح تفصيلي لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات، مشيدًا بمستوى الكفاءة والتطور التقني والنوعي الذي وصلت إليه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

واطّلع هادي، على إيجاز الموقف الراهن للقوات، مشيدًا بمستوى الدقة والسرعة والتركيز التي تمثل عناصر أساسية للنجاح في مسرح العمليات.

وعبّر هادي، خلال لقائه قائد القوات المشتركة عن سروره بهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تقديم العون لمصلحة أمن واستقرار اليمن، مؤكدًا وحدة الهوية والهدف والمصير المشترك.

وقال هادي: «إن دور التحالف ليس مجرد داعم فحسب بل شريكًا حقيقيًّا في السراء والضراء مع أشقائه في اليمن وجهودهم كبيرة ومقدرة من قبل جميع أبناء شعبنا اليمني.

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من جانبه عبّر قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، عن سروره بزيارة الرئيس هادي، للوقوف على مختلف الأوضاع والمستجدات الميدانية، مستعرضًا جملة المهام والعمليات التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة؛ لدعم اليمن وقيادته الشرعية، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأكد قائد القوات المشتركة على العمل معًا وبروح الفريق الواحد؛ لتحقيق كل الأهداف والتطلعات، والحث على أخذ زمام المبادرة وإعادة التنظيم والتأكيد على تقديم كل أشكال الدعم المعنوي والمادي.

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