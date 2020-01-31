إمارة مكة تكشف عن رحلة استبدال عدادات الكهرباء العادية بأخرى ذكية

كشفت إمارة منطقة مكة، اليوم الخميس، عن رحلة استبدال عدَّادات الكهرباء العادية بأخرى ذكية؛ بداية من شهر فبراير المقبل، مؤكدة أنه من المستهدف تركيب 10 ملايين عداد «ديجيتال» خلال 14 شهرًا من بدء خطة الاستبدال.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، نشرت الإمارة «إنفوجراف» يوضح رحلة العداد الذكي، مشيرة إلى أن المحطة الأولى تستهدف استبدال 10 ملايين عداد عادي بأخرى ذكية، لافتة إلى قطع التيار لمدة ساعة واحدة، تتم خلالها عملية الاستبدال.

وأوضح الـ«إنفوجراف»، أن المحطة الثانية من رحلة العداد الذكي تبدأ نهاية يوليو المقبل، وتستهدف ربط تلك العدادات بأنظمة الاتصالات MDM، وبعدها سيتم ربط أنظمة «الفوترة» وإطلاق التطبيقات.

وعبر الـ«إنفوجراف»، قالت شركة الكهرباء السعودية: أهلًا بالعداد الذكي.. منظومة آلية من القراءة وحتى «الفوترة».. تطبيق ذكي يمكن المشترك من مراقبة استهلاكه.. معلومات تفصيلية لاستهلاك الكهرباء، تساعد على تعديل النمط الاستهلاكي، مؤكدة أنه لا يترتب على المشترك أي تكاليف.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«أمانة الرياض» تمنع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة

انقطاع الكهرباء عن تخصصي الدمام.. والمستشفى يؤكد: لم يتأثر المرضى