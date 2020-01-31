«الصحة»: لم نسجل أي حالة إصابة بـ«كورونا».. وإجراءات وقائية لمنع وصوله

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن داخل المملكة.

وأضافت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ؛ لمنع وفادة فيروس كورونا إلى المملكة.

ودعت الوزارة إلى الاطلاع على المعلومات والنصائح التوعوية عن الفيروس عبر الرابط: (اضغط هنا).

وأعلنت الصين، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 170 حالة وفاة، بعد وفاة 37 شخصًا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية، كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص.

هذا وتعقد لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اجتماعًا؛ لبحث كيفية التصدي لمخاطر فيروس كورونا، كما علقت العديد من خطوط الطيران العالمية رحلاتها إلى الصين، بينما بدأت دول عدة إجلاء رعاياها من هناك، حسب «سكاي نيوز».

من جانبه، أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، أن معدل الوفاة بسبب «فيروس كورونا» بات نحو 2 بالمئة، في حين كان معدل وفاة فيروس سارس نحو 10%.

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وأوضح راين أن عددًا قليلًا من حالات الإصابة بالفيروس الجديد بين الناس في دول غير الصين منها ألمانيا يثير القلق، مضيفًا أن التفشي ما زال متركزًا في مدينة ووهان ومقاطعة خوبي، لكن «المعلومات تحدث وتتغير كل ساعة».

وأشار مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، بعد العودة من زيارة إلى بكين؛ لمناقشة الفيروس الجديد مع الرئيس الصيني شي جينبينج ومسؤولين حكوميين بارزين، إلى أن الصين تتخذ «إجراءات غير عادية في وجه تحدٍ غير عادي»؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال إن هذا جزء من سبب قيام المدير العام لمنظمة الصحة الدولية، تادروس أدناهوم جيبرييسوس، بالدعوة لإعادة انعقاد لجنة خبراء كورونا لتلتقي، الخميس؛ حيث ستقيم اللجنة ما إذا كان يجب إعلان الطوارئ عالميًّا بسبب التفشي.

وهذه المرة الثانية التي يستدعي فيها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذه اللجنة للانعقاد بشأن فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 132 شخصًا منذ ظهوره أواخر ديسمبر في الصين.

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