«الجوازات»: المخالفات المرورية تمنع إصدار أو تجديد جواز السفر

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن إصدار أو تجديد جواز السفر لمن عليه مخالفات مرورية.
وقالت «الجوازات»: «يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية لتتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر».
جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، قال فيه: «هل اللي عليه مخالفات مرورية يقدر يجدد جوازه بدون سداد المخالفات أم أن القرار الجديد للي عليهم إيقاف خدمات فقط».
كانت المديرية، قد أعلنت إتاحة خدمة اختيار مدة صلاحية جواز السفر لتكون 5 أو 10 سنوات، لكل مواطن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر.
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