بالفيديو.. عملية غسيل وتطييب الحرم المكي في 45 دقيقة فقط

بثَّت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح كيفية غسيل الحرم المكي في مدة 45 دقيقة يوميًا، مؤكدة أن تلك العملية تتكرر 4 مرات يوميًا.

وعبر حسابها الرسمي، على «تويتر»، أوضحت الرئاسة من خلال فيديو مصور لعملية التنظيف اليومية، أن هناك 500 ألف متر ربع من الأرضيات والرخام يمشي عليها ملايين المسلمين، ومع ذلك تُغسل في اليوم الواحد 4 مرات.

وعن كيفية غسل الحرم المكي كاملًا في 45 دقيقة، قالت الرئاسة: هناك أكثر من 3076 عامل نظافة يعلمون في 4 ورديات، ويستخدمون أحدث وسائل التنظيف والتطييب لأقدس البقاع الطاهرة، مؤكدة أن هذه لعملية تتم بحرفية عالية؛ حيث يتم تطويق فريق النظافة بشريط أمني، يتحركون من خلاله مع حركة الطائفين، وينظفون صحن المطاف بالكامل في أقل من نصف الساعة.

وأشارت رئاسة الحرمين، إلى أن تلك العملية تتكرر أربعة أيام في اليوم، لافتة إلى أن أسطول النظافة يشكل دعمًا للكوادر البشرية في غسيل المسجد الحرام، من خلال الاستعانة بـ40 سيارة كهربائية، و60 آلة تنظيف، إضافة إلى عربات مياه للغسيل وأجهزة للتجفيف.

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